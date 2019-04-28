Finale 2019: Neue Rekored und bewegende AuftritteJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Finale 2019: Neue Rekored und bewegende Auftritte
168 Min.Folge vom 28.04.2019Ab 12
Das Finale von "The Biggest Loser 2019" - ein glanzvolles Wiedersehen voller Überraschungen und großer Emotionen! Bis zum Schluss herrscht Spannung pur: Kann der oder die Favorit/in von seinen Mitfinalisten eingeholt werden? Und welcher der bereits ausgeschiedenen Kandidaten hat auch zu Hause den harten Weg zum Traumgewicht gemeistert? Am Ende entscheidet nur die Waage: Wer wird "The Biggest Loser 2019" und sichert sich den Gewinn in Höhe von 50.000 Euro?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen