SAT.1Staffel 11Folge 10vom 08.03.2020
105 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 6

Die verbliebenen Kandidaten kämpfen mit viel Willenskraft und Schweiß um den Titel "The Biggest Loser 2020" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Campchefin Christine Theiss stellt die Kandidaten zu Beginn der Woche vor eine Aufgabe, mit der niemand gerechnet hat: Anstatt eines Trainingswettkampfs erwartet die Kandidaten eine Versuchung mit Leckereien aus der Vergangenheit. Als Bonus winkt die Immunität für die nächste Woche. Wer hält den Versuchungen stand?

