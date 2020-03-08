Die große Versuchung: Wer widersteht diesen Leckereien?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Die große Versuchung: Wer widersteht diesen Leckereien?
105 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 6
Die verbliebenen Kandidaten kämpfen mit viel Willenskraft und Schweiß um den Titel "The Biggest Loser 2020" und die Siegprämie von 50.000 Euro. Campchefin Christine Theiss stellt die Kandidaten zu Beginn der Woche vor eine Aufgabe, mit der niemand gerechnet hat: Anstatt eines Trainingswettkampfs erwartet die Kandidaten eine Versuchung mit Leckereien aus der Vergangenheit. Als Bonus winkt die Immunität für die nächste Woche. Wer hält den Versuchungen stand?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen