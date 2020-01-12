Emotionaler Hunger und eine echt fiese ChallengeJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Emotionaler Hunger und eine echt fiese Challenge
106 Min.Folge vom 12.01.2020Ab 6
Im Bootcamp haben sich 18 Kandidaten ihren Platz im nagelneuen "The Biggest Loser"-Camp auf der griechischen Insel Naxos wahrlich verdient. Ihr anstrengender Weg in ein gesundes Leben startet jetzt! Und so steht auch schon die erste Sporteinheit an: Trainerin Petra Arvela und der langjährige Coach Ramin Abtin zeigen, wie streng sie sein können, wenn ihre Zöglinge nicht über ihre Grenzen hinauswachsen.
