Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Wirklich hart: Im Raum der Wahrheit

SAT.1Staffel 11Folge 3vom 19.01.2020
Wirklich hart: Im Raum der Wahrheit

Wirklich hart: Im Raum der WahrheitJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 3: Wirklich hart: Im Raum der Wahrheit

106 Min.Folge vom 19.01.2020Ab 6

Nachdem die Campchefin vergangene Woche die Gnadenfrist ausrief, mussten zwei Kandidaten nicht gehen, obwohl sie unter der gelben Linie standen. Heute müssen sich die beiden in der Challenge gegen alle anderen Kandidaten beweisen. Im "Raum der Wahrheit" setzen sich die Teilnehmer mit ihrem "alten Ich" auseinander und müssen sich von allen Seiten betrachten. Das löst Tränen der Verzweiflung, schmerzhafte Schamgefühle und unbändige Wut aus.

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen