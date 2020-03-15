Die Challenges für den Einzug ins Halbfinale sind knallhartJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Die Challenges für den Einzug ins Halbfinale sind knallhart
106 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 6
Die letzte Woche im "The Biggest Loser"-Camp auf Naxos bricht an: Noch acht Camp-Kandidaten und zwei Online-Kandidaten kämpfen im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale. Noch nie war der Kampf um die Plätze im Halbfinale so hart: In zwei Challenges, die im Stadion von Naxos stattfinden, müssen die Kandidaten beweisen, wie viel Durchhaltevermögen sie in den letzten Wochen bekommen haben und wie fit sie geworden sind.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen