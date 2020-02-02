Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 5vom 02.02.2020
106 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 6

15 hochmotivierte Kandidaten treten in zwei Teams gegeneinander an, um den Kilos den Kampf anzusagen. Hierfür konfrontieren die Trainer ihre Schützlinge mit ihren alten Selbstzweifeln. Uns es hilft, um aus alten Mustern herauszubrechen. Die Challenge führt Team Ramin und Team Petra heute hoch hinaus: Als menschliche Raupe aneinander gekettet erklimmen beide Teams einen Gipfel in den Bergen von Naxos. Wer kommt seinem Ziel immer näher?

