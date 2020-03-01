Im direkten Duell mit dem Ex-TrainingspartnerJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Im direkten Duell mit dem Ex-Trainingspartner
106 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 6
Diese Woche werden die übrigen zehn Kandidaten vor eine schwierige Herausforderung gestellt: Kämpften sie in der vergangenen Woche noch gemeinsam mit ihrem Partner, treten sie diese Woche im direkten Duell gegen ihn an. Wer schafft es, keine Rücksicht auf Freundschaften zu nehmen und die Challenge und das Wiegen für sich zu entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen