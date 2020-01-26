Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Team-Challenge: Was wollt ihr? Gewinnen!

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 26.01.2020
Team-Challenge: Was wollt ihr? Gewinnen!

Team-Challenge: Was wollt ihr? Gewinnen!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 4: Team-Challenge: Was wollt ihr? Gewinnen!

106 Min.Folge vom 26.01.2020Ab 6

Noch 16 Kandidaten treten den Kampf gegen die Pfunde an und haben das Ziel, mit Sportsgeist und Durchhaltevermögen "The Biggest Loser 2020" zu werden. Und da Konkurrenz den Abnehm-Willen belebt, kämpfen die Kandidaten ab sofort in zwei starken Teams gegeneinander. Angeführt werden sie jeweils von Petra als Team Rot und Ramin als Team Blau. Beim großen Wiegen werden schließlich sensationelle Abnahme-Ergebnisse erzielt - aber auch unverhoffte Überraschungen ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen