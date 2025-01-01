The Originals
Folge 12: Tote Engel
41 Min.Ab 12
Madison gelingt es durch einen Zufall, die von ihr und den Schwestern begehrte Waffe in Arianes Geist zu finden. Mit ihr ist es möglich, die Mikaelsons zu töten. Madison macht sich auf den Weg zu Cami, um ihr die aus Weißeiche geschnitzten Ritter abzunehmen. Sie liefert ihre Beute bei Aurora ab und wird von ihr getötet. Aurora lässt aus den Figuren Patronen aus Weißeiche herstellen, um einen Mikaelson nach dem anderen endgültig ins Jenseits zu befördern.
