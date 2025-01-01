Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aya weiht Aurora in ihren Plan ein: Wenn die Erschaffungsbindung gebrochen ist, hat sie vor, Klaus und Elijah mit den Patronen aus Weißeiche zu töten. Unterdessen hat Klaus Besuch aus alten Zeiten: Stefan Salvatore versteckt sich bei seinem damaligen Feind Klaus nun vor der Vampirjägerin Rayna Cruz. Davina führt indes unbeirrt ihren Zauber aus - Elijah kann sich davor retten, doch Klaus ist nun tatsächlich von seiner Erschaffungsbindung gelöst und somit sehr verwundbar.

