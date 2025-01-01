Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

Verlass mich nicht

WarnerStaffel 3Folge 19
Verlass mich nicht

Verlass mich nichtJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 19: Verlass mich nicht

41 Min.Ab 12

Für Cami scheint jede Hoffnung verloren - Lucien hat sie mit seinem Biss dem Tode geweiht. Mit letzter Kraft gelingt es Cami, Lucien zu entkommen und bei Klaus Unterschlupf zu finden. Dieser setzt alles in Bewegung, um seiner Geliebten zu helfen. Er ist sich sicher: zur Heilung braucht es jetzt Luciens und Hopes Blut. Niemand ahnt jedoch, dass das Blut der beiden lediglich die Ausbreitung der Infektion verlangsamt ...

