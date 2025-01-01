The Originals
Folge 17: Hinter dem schwarzen Horizont
40 Min.Ab 16
Die Ahnen beschließen, dass Lucien alle Urvampire töten soll. Er bringt Freya und Vincent nach Mystic Falls, dem Geburts- und Verwandlungsort der Mikaelson Geschwister. Lucien verfügt über den Zauberspruch von Esther, der ihre Kinder zu Urvampiren gemacht hat und er ist in Besitz der verbliebenen Weißeichen-Munition, dem Blut der Mikaelson-Hexe und einem tödlichen Werwolf-Gift. Mit diesen Zutaten kann er mächtiger als jeder bisherige Urvampir werden.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen