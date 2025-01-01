Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 4
Folge 4: Das Aufnahmeritual

41 Min.Ab 12

Tristan, Gastgeber eines rauschenden Festes auf dem Daville-Anwesen, will die Gelegenheit nutzen und Marcell für seine Bruderschaft der Strix gewinnen. Allerdings muss er dafür ein Aufnahmeritual bestehen, bei dem sein Leben auf dem Spiel steht. Unterdessen erfahren Lucien und Klaus, dass die entführte Seherin Alexis auf dem Daville-Anwesen gefangen gehalten wird. Sie brechen zu ihrer Rettung auf ...

Warner
