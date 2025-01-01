The Originals
Folge 8: Der Loyalitätsbeweis
41 Min.Ab 16
Marcel beweist den Strix mit einer waghalsigen Aktion seine Loyalität und bittet Tristan, in der Vereinigung willkommen geheißen zu werden. Er befürchtet, dass die Mikaelsons ihm nach dem Leben trachten. Unterdessen überwältigt Aurora die ahnungslose Cami und bringt sie in ein Studio, in dem die anwesenden Kampfsportler durch Auroras Biss in Vampire verwandelt werden sollen. Cami ist in höchster Gefahr. Kann Klaus sie retten?
