Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Böse Rache der Ahnen

WarnerStaffel 3Folge 20
Böse Rache der Ahnen

Böse Rache der AhnenJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 20: Böse Rache der Ahnen

40 Min.Ab 12

Davinas Körper liegt leblos in Kols Armen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sie wieder ins Reich der Lebenden zurückzuholen. Freya bringt die Hexe Davina aus dem Reich der Ahnen in eine Zwischenwelt. Spricht Vincent den Zauber aus, so ist sie gerettet. Die Ahnen haben jedoch andere Pläne mit dem Mädchen - sie wollen Davinas Seele mit dem Lebensblutstein in tausend Teile sprengen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen