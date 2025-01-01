The Originals
Folge 20: Böse Rache der Ahnen
40 Min.Ab 12
Davinas Körper liegt leblos in Kols Armen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sie wieder ins Reich der Lebenden zurückzuholen. Freya bringt die Hexe Davina aus dem Reich der Ahnen in eine Zwischenwelt. Spricht Vincent den Zauber aus, so ist sie gerettet. Die Ahnen haben jedoch andere Pläne mit dem Mädchen - sie wollen Davinas Seele mit dem Lebensblutstein in tausend Teile sprengen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen