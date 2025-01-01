The Originals
Folge 2: Die Prophezeiung
41 Min.Ab 16
Davina will Hayley von dem Fluch, ihr Leben als Werwölfin zu fristen, befreien und verlangt im Gegenzug, dass Hayley für sie die Hexe Cara tötet. Verzweifelt stimmt sie zu, vor allem für das Wohl ihrer Tochter Hope. Der Angriff auf Cara endet jedoch in einem unbeabsichtigten Massaker. Unterdessen findet Freya heraus, worum es sich bei der Prophezeiung von Luciens Seherin handelt - großes Unheil wird die Geschwister Mikaelson befallen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen