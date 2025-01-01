The Originals
Folge 21: Ein letzter Kuss
41 Min.Ab 12
Abschied am Friedhof: Cami und Davina finden ihre letzte Ruhe und ihre Freunde trauern um sie. Unterdessen möchte sich Freya vergewissern, dass mit Luciens Tod auch die Bedrohung für ihre Familie begraben ist. Marcel, der ein vermeintlich tödliches Serum zu sich genommen hat, ist nun ebenfalls von der Bildfläche verschwunden. Vincent weiß jedoch, dass Marcels letzte Stunde noch nicht eschlagen hat ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
