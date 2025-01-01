Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 21
Folge 21: Ein letzter Kuss

41 Min.Ab 12

Abschied am Friedhof: Cami und Davina finden ihre letzte Ruhe und ihre Freunde trauern um sie. Unterdessen möchte sich Freya vergewissern, dass mit Luciens Tod auch die Bedrohung für ihre Familie begraben ist. Marcel, der ein vermeintlich tödliches Serum zu sich genommen hat, ist nun ebenfalls von der Bildfläche verschwunden. Vincent weiß jedoch, dass Marcels letzte Stunde noch nicht eschlagen hat ...

