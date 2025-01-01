The Originals
Folge 22: Die blutige Krone
41 Min.Ab 12
Marcel feiert seine Wiedergeburt als Supervampir und stürmt mit Klaus' Feinden die Stadt. Im Hause der Mikaelsons findet ein Kampf auf Leben und Tod statt: Eine Vampirin vergiftet Freya und Marcel beißt Elijah und Kol. Kurz bevor Klaus angegriffen wird, erscheint Rebekah, um ihren Bruder zu retten. Marcel lehnt es ab, Rebekahs Familie zu heilen, lässt sich jedoch auf einen folgenschweren Kompromiss ein.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen