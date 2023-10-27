Zum Inhalt springenBarrierefrei
Battles 3: Alarmglocken und Tränen bei den Coaches: Jetzt wird ausgesiebt!

SAT.1Staffel 13Folge 12vom 27.10.2023
Auch in Runde drei der "The Voice"-Battles stehen sich starke Talente im Battle-Ring gegenüber und holen nach den Coachings alles aus sich heraus, was sie in der Show gelernt haben. Wer gewinnt das Battle für sich und schafft es in die Teamfights?

