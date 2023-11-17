Teamfights 2: Diese Runde wird in die Geschichte eingehen!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 16: Teamfights 2: Diese Runde wird in die Geschichte eingehen!
117 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 6
In den neuen Teamfights heißt es: Team gegen Team. Zunächst singt je ein Talent pro Team und nimmt auf einem von vier Hotseats Platz. Das fünfte Talent fordert eins dieser vier Talente heraus. Danach entscheidet das Publikum, welches dieser beiden Talente auf den Hotseat bekommt. Nach acht Herausforderungen gehen vier Halbfinalist:innen hervor.
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The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-14: ProSieben & © Season 14-15: ProSieben/SAT.1 & © Season 14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen