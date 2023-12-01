The Voice of Germany
Folge 18: Halbfinale
157 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6
Im Halbfinale von "The Voice of Germany" dürfen die Talente ihr Können live auf der großen Bühne unter Beweis stellen. Wer schafft den Sprung ins Finale und wer muss den Traum kurz vor dem Ziel aufgeben?
