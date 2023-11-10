Teamfights 1: Die Spannung steigtJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 15: Teamfights 1: Die Spannung steigt
119 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6
So etwas gab es noch nie! Bei den Teamfights fordern die sich Teams gegenseitig heraus. Welches Team schafft es, die meisten Talente mit ins Halbfinale zu nehmen und wer verliert in dieser Runde das gesamte Team? Ab jetzt entscheidet das Publikum!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen