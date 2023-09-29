Blind Auditions 4: Jetzt wird gekämpft!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 4: Blind Auditions 4: Jetzt wird gekämpft!
120 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6
In der 4. Runde der Blind Auditions geben die Talente wieder alles. Doch auch die Coaches müssen kämpfen, denn nur wer die besten Argumente hat, kann sich die begabtesten Talente ins Team holen und hat die Chance, "The Voice of Germany" 2023 zu gewinnen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen