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The Voice of Germany

Blind Auditions 3: Tolle Typen und zuckersüße Coaches

ProSiebenStaffel 13Folge 3vom 24.09.2023
Blind Auditions 3: Tolle Typen und zuckersüße Coaches

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Folge 3: Blind Auditions 3: Tolle Typen und zuckersüße Coaches

113 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 6

Die ersten Talente haben es schon geschafft - sie haben einen Coach an ihrer Seite, der sie auf ihrem weiteren Weg unterstütz. Welche Talente können die Coaches in der 3. Runde der Blind Auditions von sich überzeugen und welcher Coach gewinnt den Kampf um die besten Stimmen?

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