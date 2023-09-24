Blind Auditions 3: Tolle Typen und zuckersüße CoachesJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 3: Blind Auditions 3: Tolle Typen und zuckersüße Coaches
113 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 6
Die ersten Talente haben es schon geschafft - sie haben einen Coach an ihrer Seite, der sie auf ihrem weiteren Weg unterstütz. Welche Talente können die Coaches in der 3. Runde der Blind Auditions von sich überzeugen und welcher Coach gewinnt den Kampf um die besten Stimmen?
Weitere Folgen in Staffel 13
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The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-14: ProSieben & © Season 14-15: ProSieben/SAT.1 & © Season 14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen