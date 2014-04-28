Tierpolizei Phoenix
Folge 12: Episode 12
In die Tierklinik der „Arizona Humane Society“ ist ein Notfallpatient eingeliefert worden. Der Hund hat total verfilztes Fell und sein Hundegeschirr hat sich tief in die Haut geschnitten. Natürlich kann Stacie DaBolt den Fall nicht auf sich beruhen lassen, sondern stellt Nachforschungen an. Ermittlerin Marisa McHugh geht einem Hinweis nach und entdeckt dabei ein Schäferhund-Weibchen in einem verdreckten Zwinger. Hündin Marty hat so stark verkrüppelte Beine, dass sie nicht mal richtig stehen kann. McHugh hofft, es ist noch nicht zu spät für Marty und fährt sofort mit ihr in die Klinik. Und AJ Meadows muss sich um eine kleine Hundefamilie kümmern, deren Besitzer gerade im Gefängnis sitzt und die Tiere einfach ihrem Schicksal überließ.
