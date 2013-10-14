Tierpolizei Phoenix
Folge 6: Episode 6
44 Min.Folge vom 14.10.2013Ab 6
In dieser Folge muss sich AJ Meadows um einen besonders tragischen Fall kümmern: Sie findet drei Hunde in höchster Not - völlig unterernährt und mehr tot als lebendig. Nur ein Tier kann gerettet werden. Ein Röntgenbild beweist eindeutig Tierquälerei und Meadows konfrontiert die ehemalige Besitzerin mit harten Vorwürfen. Ein Welpe mit übler Ohrenverletzung und mehrfach gebrochenem Bein wird am Tatort eines Verbrechens gefunden. Und die Besitzerin einer Dänischen Dogge gibt ihren angeblich aggressiven Hund zur Vermittlung frei. Wird es für den schwierigen Vierbeiner ein Happy End geben?
Tierpolizei Phoenix
Genre:Reality, Krimi, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.