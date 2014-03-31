Tierpolizei Phoenix
Folge vom 31.03.2014: Episode 9
45 Min.Folge vom 31.03.2014Ab 6
Auch in dieser Folge wird Ermittlerin Marisa McHugh mit einem grausamen Fall von Tierquälerei konfrontiert: In der prallen Hitze Arizonas findet sie eine dehydrierte, mit Klebeband umwickelte Hündin mit einer Tüte über dem Kopf. Es ist klar, dieses Tier wurde zum Sterben zurückgelassen. McHugh lässt bei diesem Fall nicht locker und geht jedem kleinen Hinweis nach, um den Täter zu finden. AJ Meadows macht sich auf den Weg zu einer Doggen-Züchterin, deren Tiere einen kranken Eindruck bei Interessenten hinterlassen haben. Sie will sich ein eigenes Bild machen, doch die Annahme scheint sich zu bestätigen. So nimmt Meadows 16 unterernährte Welpen mit Verdacht auf Parvo-Viren in ihre Obhut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.