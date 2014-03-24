Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tierpolizei Phoenix

Episode 8

TLCFolge vom 24.03.2014
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Phoenix

Folge vom 24.03.2014: Episode 8

45 Min.Folge vom 24.03.2014Ab 12

Marisa McHugh von der Tierpolizei in Phoenix eilt mit Einsatzleiterin Stacie DaBolt einem Hund zu Hilfe, der gefesselt in den Müll geworfen und einfach seinem Schicksal überlassen wurde. Sie wollen das Leben des Hundes retten und setzen alle Hebel in Bewegung, um herauszufinden, wer diese herzlose Tat begangen hat. AJ Meadows nimmt sich einer vernachlässigten Hündin an, die durch die Versorgung ihrer neun Welpen völlig entkräftet ist. Außerdem rettet die engagierte Tierschützerin Streunerin BB, die bei einer Rangelei unter Artgenossen ernsthafte Verletzungen davongetragen hat.

Alle verfügbaren Folgen