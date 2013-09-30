Tierpolizei Phoenix
Folge 4: Episode 4
Auch heute haben die Tierretter alle Hände voll zu tun und müssen sich um verletzte und hilflose Vierbeiner kümmern. Einsatzleiterin Stacie DaBolt findet einen toten Hund und kann zwei weitere, völlig abgemagerte und kranke Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Doch die resolute Tierschützerin lässt nicht locker und stellt Nachforschungen an, wer für die Vernachlässigung der Hunde verantwortlich ist. Marisa McHugh bekommt den Hinweis, dass ein Hund auf einer vielbefahrenen Autobahn gesichtet wurde und macht sich sofort auf den Weg. Außerdem versucht sie einem kleinen Chihuahua mit einer lebensgefährlichen Verletzung zu helfen, die bisher nicht behandeln wurde.
