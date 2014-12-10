Tierpolizei Phoenix
Folge vom 10.12.2014: Episode 15
45 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 12
Dieser Rückblick zeigt die dramatischsten Fälle, die die engagierten Ermittler der „Arizona Humane Society“ bei ihrem täglichen Einsatz für die Tiere erlebt haben. Dazu gehört die Geschichte von Lewis, einem Hund, der geknebelt in einer Mülltonne seinem Schicksal überlassen wurde; und die der schwachen Hündin Pumpkin, die durch die Versorgung ihrer Welpen dem Tod nahe war. Es gibt auch ein Wiedersehen mit Streuner Freeway, den Marisa McHugh in einer nervenaufreibenden Rettungsaktion von der Autobahn geholt hat. Außerdem wird gezeigt, wie es ihren Schützlingen ergangen ist und welche strafrechtlichen Konsequenzen die Misshandlungen für die früheren Besitzer haben.
Genre:Reality, Krimi, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.