Tierpolizei Phoenix

Episode 13

TLCStaffel 15Folge 13vom 05.05.2014
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Tierpolizei Phoenix

Folge 13: Episode 13

45 Min.Folge vom 05.05.2014Ab 6

Marisa McHugh und Stacie DaBolt finden in Süd-Phoenix sechs abgemagerte Hunde, die unter starkem Milbenbefall leiden. Die Besitzerin schwört, mit den Tieren beim Arzt gewesen zu sein, doch die beiden Ermittlerinnen können das nur schwer glauben. Während des Einsatzes bei einer Chihuahua-Züchterin entdeckt AJ Meadows einen winzigen Welpen, der mehr tot als lebendig in einer dreckigen Garage liegt und fährt mit ihm sofort in die Tierklinik. Außerdem versuchen die Tierfreunde in einer Großaktion unter der brennenden Sonne Arizonas 25 aufgeregte und menschenscheue Hunde einzufangen.

