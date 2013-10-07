Tierpolizei Phoenix
Folge 5: Episode 5
45 Min.Folge vom 07.10.2013Ab 12
Ein Polizist ruft AJ Meadows von der "Arizona Human Society" zu Hilfe, als eine Hündin ihren Nachwuchs mitten auf der Straße zur Welt bringt, wo es für Welpen viel zu gefährlich ist. Doch es wird schwer, Besitzerin Dee Dee zu überzeugen, die Kleinen der Tiernothilfe zu überlassen. Die Bernhardiner Sophie und Raider sind den Tierrettern nicht unbekannt, da die Besitzer sich nur unzureichend um beide kümmern. Als Raider tot aufgefunden wird, müssen Stacie LaBolt und ihr Team sofort handeln, damit Sophie nicht ein ähnliches Schicksal ereilt. Und Tierpflegerin Tamie Kinsel versucht mit allen Mitteln das Leben eines verletzten Vogels zu retten.
Genre:Reality, Krimi, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.