TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 02.09.2020: Hits vom Grill
43 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 6
Brutzel-Alarm! Pünktlich zum Ausklang der Grillsaison gibt es noch einmal die leckersten Grill-Kreationen. Mit dabei sind natürlich herzhafte Klassiker wie gegrilltes Schwein und Rind. Doch wie wäre es mal mit gegrillter Milchschnitte? Lassen Sie sich inspirieren und lassen Sie zum Sommerende die Kohlen glühen - mit unserem Top Ten "Hits vom Grill".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2020, Season 2025-2026: SAT.1