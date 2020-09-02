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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Hits vom Grill

SAT.1Folge vom 02.09.2020
Hits vom Grill

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 02.09.2020: Hits vom Grill

43 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 6

Brutzel-Alarm! Pünktlich zum Ausklang der Grillsaison gibt es noch einmal die leckersten Grill-Kreationen. Mit dabei sind natürlich herzhafte Klassiker wie gegrilltes Schwein und Rind. Doch wie wäre es mal mit gegrillter Milchschnitte? Lassen Sie sich inspirieren und lassen Sie zum Sommerende die Kohlen glühen - mit unserem Top Ten "Hits vom Grill".

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