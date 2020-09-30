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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Vorsicht: Heiß und fettig

SAT.1Folge vom 30.09.2020
Vorsicht: Heiß und fettig

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 30.09.2020: Vorsicht: Heiß und fettig

45 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6

Nicht kleckern, sondern klotzen! Es wird Herbst - höchste Zeit, sich ein paar Kilos anzufuttern. In siedendem Öl frittierte Spätzle oder ein triefender Burger aus dem Fettbad! "Top Ten!" lässt die Fritteusen arbeiten und das Frittieröl sprudeln.

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