TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 30.09.2020: Vorsicht: Heiß und fettig
45 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6
Nicht kleckern, sondern klotzen! Es wird Herbst - höchste Zeit, sich ein paar Kilos anzufuttern. In siedendem Öl frittierte Spätzle oder ein triefender Burger aus dem Fettbad! "Top Ten!" lässt die Fritteusen arbeiten und das Frittieröl sprudeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1