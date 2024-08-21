TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 21.08.2024: Futtern wie bei Muttern
45 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 6
Ran an Muttis Kochtöpfe: Das sind all die Lieblingsgerichte, die uns an zu Hause erinnern - ob knusprige Kartoffelpuffer, geschmorten Tafelspitz oder Königsberger Klopse in der Edelvariante. "Futtern wie bei Muttern" bei "TopTen! - Der Geschmackscountdown" - deftige Leckermäulchen kommen hier garantiert auf ihre Kosten.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1 & © Season 2-3: Sat.1