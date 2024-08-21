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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Futtern wie bei Muttern

SAT.1Folge vom 21.08.2024
Futtern wie bei Muttern

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 21.08.2024: Futtern wie bei Muttern

45 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 6

Ran an Muttis Kochtöpfe: Das sind all die Lieblingsgerichte, die uns an zu Hause erinnern - ob knusprige Kartoffelpuffer, geschmorten Tafelspitz oder Königsberger Klopse in der Edelvariante. "Futtern wie bei Muttern" bei "TopTen! - Der Geschmackscountdown" - deftige Leckermäulchen kommen hier garantiert auf ihre Kosten.

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