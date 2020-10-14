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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Die Welt isst deutsch

SAT.1Folge vom 14.10.2020
Die Welt isst deutsch

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 14.10.2020: Die Welt isst deutsch

45 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Schnitzel, Bratwurst, Spätzle - wir Deutschen lieben deftige Speisen! Doch damit sind wir nicht alleine. Unser deutsches Essen erobert die Welt. Eine Restaurant-Kette namens "Brotzeit" erfreut sich bei den Chinesen großer Beliebtheit. Die Amerikaner lieben deutsches Bier und Knödel. Und in Namibias 4-Sterne-Hotel stehen Schweinshaxen und Bratkartoffeln auf der Karte. Wir blicken über die Landesgrenze hinaus und zeigen, wo unsere heimische Hausmannskost überall vertreten ist.

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