Was verkostet die Welt?Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 4: Was verkostet die Welt?
45 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6
Andere Länder, andere Sitten - und vor allem: anderes Essen! Wir haben uns gefragt: "Was verkostet die Welt?" Was glüht bei den Kroaten auf dem Grill? Warum vergöttern die Engländer Fish & Chips? Und: Ist die Pasta Bolognese wirklich das Leibgericht der Italiener? "Top Ten!" nimmt Sie mit auf eine kulinarische Schlemmerreise.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1