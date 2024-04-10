Schlemmen: Around the World!Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 10.04.2024: Schlemmen: Around the World!
45 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 6
Zu Hause schmeckt es doch am besten! Aber ist das auch wirklich so? Wir reisen rund um den Globus und schauen tief in die Töpfe fremder Nationen. Was brutzelt in Israel auf dem Herd? Was lieben die Schweden? Und was isst man eigentlich in Marokko zum Frühstück? Auf dieser kulinarischen Weltreise heißt es: "Schlemmen: Around the World!".
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1