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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Schlemmen: Around the World!

SAT.1Folge vom 10.04.2024
Schlemmen: Around the World!

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TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 10.04.2024: Schlemmen: Around the World!

45 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 6

Zu Hause schmeckt es doch am besten! Aber ist das auch wirklich so? Wir reisen rund um den Globus und schauen tief in die Töpfe fremder Nationen. Was brutzelt in Israel auf dem Herd? Was lieben die Schweden? Und was isst man eigentlich in Marokko zum Frühstück? Auf dieser kulinarischen Weltreise heißt es: "Schlemmen: Around the World!".

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