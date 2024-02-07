TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 07.02.2024: Fast Food Reloaded
43 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 6
Fast Food geht schnell und auf die Hand und ist unwahrscheinlich lecker: Ob Currywurst, Pommes oder Pizza - alle lieben es. Alina Merkau präsentiert Pizza Pommes Burger, Trüffel Döner und XXL Sushi. Hier gibt es alles, was das Fast Food Herz begehrt.
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2020, Season 2020-2021, Season 2024-2026: SAT.1