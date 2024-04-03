Kalorien zählen: Verboten!Jetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 8: Kalorien zählen: Verboten!
44 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 6
Hoffentlich sind Sie nicht auf Diät, denn heute wird richtig gesündigt! "Top Ten!" tischt auf und es kommen nur Dickmacher auf den Teller. Hier jagt eine kulinarische Kalorienbombe die nächste. Bei saftigen Burger-Kreationen, gigantisch großen Schokoriegeln oder selbstgemachter Erdnussbutter kommt wirklich jedes Schleckermaul auf seine Kosten.
