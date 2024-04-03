Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Kalorien zählen: Verboten!

SAT.1Staffel 2020Folge 8vom 03.04.2024
Kalorien zählen: Verboten!

Kalorien zählen: Verboten!Jetzt kostenlos streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge 8: Kalorien zählen: Verboten!

44 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 6

Hoffentlich sind Sie nicht auf Diät, denn heute wird richtig gesündigt! "Top Ten!" tischt auf und es kommen nur Dickmacher auf den Teller. Hier jagt eine kulinarische Kalorienbombe die nächste. Bei saftigen Burger-Kreationen, gigantisch großen Schokoriegeln oder selbstgemachter Erdnussbutter kommt wirklich jedes Schleckermaul auf seine Kosten.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

TopTen! Der Geschmacks-Countdown
SAT.1
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Alle 4 Staffeln und Folgen