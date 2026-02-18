Emily Polch: Gigis Partypi***l war real!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 11: Emily Polch: Gigis Partypi***l war real!
Die pikante Partyszene aus der Joyn-Show „Realitystar Academy“ sorgt weiterhin für mächtig Gesprächsstoff. Über 600.000 Reaktionen gab es im Netz, nachdem Kandidatin Emily Polch ihrem „Lehrer“ Gigi Birofio im Bett besonders nahekam – doch die Reaktionen im Netz könnten doppelbödiger nicht sein. Während Gigi für die Aktion gefeiert wird, erntet Emily im Netz heftiges Slutshaming. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Wir haben Emily live im Studio zum exklusiven Interview getroffen, um über die Reaktionen und die Doppelmoral der Reality-TV-Community zu sprechen. Moderiert und knallhart kommentiert wird das Ganze von Yvonne, die eine völlig andere Perspektive auf das „BJ-Gate“ hat als ihr Studio-Kollege Maurice. Außerdem begrüßen wir Mallorca-Auswanderin Caro Robens live in der Sendung. Nach sechs Jahren TV-Abstenz wagt sie mit dem neuen Reality-Format „The Hunt“ die Rückkehr ins Rampenlicht. Warum sie wieder Lust auf Kamera-Action hat und in welchen Shows wir sie als Nächstes sehen werden, erfährst du nur bei uns.
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