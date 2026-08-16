Promo-Beziehungslüge & Angriff auf Jenny ElversJetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 21: Promo-Beziehungslüge & Angriff auf Jenny Elvers
Eric Stehfest gesteht: "Meine Beziehung mit Franzi war erfunden!" Doch was sag Franzi dazu? Sie meint, dass sie in einer Kennlernphase mit Eric Stehfest war. Was stimmt denn und nun warum muss Eric Stehfest eine Beziehung faken? Etwa um in Couple-Shows eingeladen zu werden? Wir besprechen das! In der neuen Folge von Total Reality Live packt Thorsten Legat packend und schnörkellos aus! Der ehemalige Fußballprofi spricht mit Yvonne Moulen und Maurice Gajda über seine extremen Erfahrungen bei Villa der Versuchung, den Zoff mit „Käse-Fürst“ Roland und seine überraschenden Beobachtungen zu Jenny Elvers. Zudem enthüllt er exklusive Pläne rund um den FC Germania und Aleks Petrovic, gibt einen ehrlichen Ausblick auf das Sommerhaus der Stars mit Sohn Nico.
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