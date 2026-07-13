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Total Reality Live
Folge 17: Casting-Lüge bei „Bad Boyfriends“?! Teilnehmerinnen Angelika und Alenssia Sie packen aus!
In der neuen Ausgabe des Videopodcasts Total Reality Live widmen sich die Moderatoren Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda ausführlich dem neuesten Reality-Hit auf RTL+: Bad Boyfriends. Hinter den Kulissen von "Bad Boyfriends" Das neue RTL+-Format, moderiert von Charlotte Würdig und Calvin Kleinen, stellt Vertrauen und Loyalität auf die Probe. Acht Männer – darunter bekannte Reality-Gesichter wie Josua, Maki, Teezy und Josh – wurden unter einem Vorwand nach Teneriffa gelockt. Während sie in der "Bro-Zone" Beziehungs-Challenges bestreiten, werden sie heimlich von ihren Partnerinnen aus einer Luxusvilla beobachtet. Exklusive Gäste: Angelika und Alenssia im Talk Zu Gast in dieser Woche sind die Teilnehmerinnen Angelika und Alenssia. Im Gespräch mit Yvonne und Maurice enthüllen sie die überraschenden Produktionshintergründe: Beide wurden ursprünglich für ein völlig anderes Format gecastet und erfuhren erst vor Ort die Wahrheit. Sie berichten ehrlich, wie sie mit diesem Reality-Schock umgegangen sind. Statement zum Nacktfoto-Skandal um Maki Darüber hinaus nehmen die beiden Gästinnen im Podcast detailliert Stellung zu den aktuellen Schlagzeilen und äußern sich fundiert zum vieldiskutierten Nacktfoto-Skandal rund um Teilnehmer Maki.
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