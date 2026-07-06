SCHOCK: Wollten Walentina Doroninas "Leute" dieser Tochter etwas antun?Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 16: SCHOCK: Wollten Walentina Doroninas "Leute" dieser Tochter etwas antun?
"In der neuesten Ausgabe von „Total Reality live“ begrüßen die Moderatoren Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda keine Geringere als Reality-TV-Wirbelwind Walentina Doronina und ihren besten Freund Daddy Fay. Walentina steht aktuell im Auge eines heftigen Shitstorms und nutzt die Show für eine knallharte Klarstellung zu den fiesen Vorwürfen ihres Ex-Flirts Timon. Entgegen aktuellen Gerüchten stellt der Reality-Star klar: Eine feste Beziehung gab es nie, sondern lediglich eine intensive Kennenlernphase. Laut Walentina resultieren die schmutzigen Details und Behauptungen reiner Missgunst, weil er sie „nicht haben kann“. Von Lügen lässt sich die TV-Bekanntheit jedoch nicht unterkriegen – im exklusiven Talk bricht sie ihr Schweigen, bezieht Stellung zu jeder Anschuldigung und droht den Verantwortlichen ganz offen mit der Polizei und rechtlichen Anzeigen. Jetzt einschalten: Erfahrt die ganze Wahrheit über den Rosenkrieg, die Hintergründe der Schlammschlacht und wie Daddy Fay seiner besten Freundin in dieser schweren Zeit den Rücken stärkt!"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick