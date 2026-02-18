Rob Solo: "Mag keine Frauen die direkt geben!" Red Flag von 'Match My Ex'Jetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Rob Solo: "Mag keine Frauen die direkt geben!" Red Flag von 'Match My Ex'
Rob Solo packt aus: Vom Traummann zum Reality-Bösewicht? Er war die große Überraschung bei „Match My Ex“ auf Joyn: Rob Solo startete als absoluter Zuschauerliebling, doch das Blatt wendete sich schnell. Warum wurde er plötzlich zur „Red Flag“, die Frauen lieber meiden sollten? Yvonne Mouhlen konfrontiert ihn mit den Vorwürfen, und es entwickelt sich ein extrem deepes, privates Gespräch, das einen völlig neuen Blick auf den Reality-Darsteller wirft. Aus dem USA-Aufenthalt direkt in den Podcast: Moderator Maurice Gajda wirft einen exklusiven Blick auf die brandneuen Enthüllungen rund um das RTL-„Sommerhaus der Stars“. Seine knallharte Prognose zum neuen Cast lässt kein gutes Haar an den prominenten Paaren – für ihn steht fest: Das ist der schlechteste Cast ever!
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