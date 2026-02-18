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Total Reality Live

Eva Benetatou - Anzeige gegen Sam Dylan & Andrej Mangold?

Talk? Now!Staffel 1Folge 13vom 18.02.2026
Eva Benetatou - Anzeige gegen Sam Dylan & Andrej Mangold?

Eva Benetatou - Anzeige gegen Sam Dylan & Andrej Mangold?Jetzt kostenlos streamen

Total Reality Live

Folge 13: Eva Benetatou - Anzeige gegen Sam Dylan & Andrej Mangold?

58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

"Eva Benetatou packt aus: Piloten-Ausbildung & GNTM-Finalist Godfrey Egbon im Talk! In dieser brandneuen Folge von ""Total Reality Live"" erlebt ihr Reality-Star Eva Benetatou von einer völlig neuen, extrem ehrlichen Seite! Im exklusiven Interview mit Moderator Maurice Gajda spricht sie offen über ihre Zukunftspläne abseits der TV-Kameras, ihre geplante Ausbildung zur Pilotin und ein neues Business-Projekt. Außerdem gesteht Eva vergangene Fehler, verrät, was sie heute bereut, und packt aus, warum sie Sam Dylan und Andrej Mangold fast angezeigt hätte. Model-Karriere oder Reality-TV? Als zweiter Stargast packt GNTM-Finalist Godfrey Egbon aus! Er verrät uns, ob er sich langfristig auf dem Laufsteg sieht oder ob wir ihn bald im Dschungelcamp um die Krone kämpfen sehen. Highlights dieser Folge: Eva Benetatou exklusiv: Vom Reality-TV ins Cockpit? Alles über ihre Piloten-Pläne. Abrechnung & Wahrheit: Warum rechtliche Schritte gegen Andre Mangold und Sam Dylan im Raum standen. Godfrey Egbon im Check: Zieht der GNTM-Zweite bald ins RTL-Dschungelcamp? Jetzt die neue Folge hören, streamen und in den Kommentaren mitdiskutieren!

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