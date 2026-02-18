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Total Reality Live

Die Branche brennt - Zwei Reality TV Top-Moderatoren fetzen sich!

Talk? Now!Staffel 1Folge 8vom 18.02.2026
Die Branche brennt - Zwei Reality TV Top-Moderatoren fetzen sich!

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Total Reality Live

Folge 8: Die Branche brennt - Zwei Reality TV Top-Moderatoren fetzen sich!

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Désirée Nick streitet sich heftig mit ihrem Kollegen Jochen Schropp! Die im Podcast ausgerufene Waffenruhe ist wohl aufgehoben! Wir schauen uns an, was Désirée auf Jochens heftige Kritik sagt und wieso sie sich angegriffen fühlt. Warum ausgerechnet die ‚Reality TV Academy‘ im Mittelpunkt des Streites steht, erfährst du bei ‚Total Reality Live‘. Wie es die Academy-Schüler:innen sehen, erfährst du von Teilnehmerin Jessica Zemer, die uns zugeschaltet ist. Dazu gibt es die Einschätzung von TV-Profi Maurice Gajda live aus Nashville, USA.

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