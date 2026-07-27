Zu alt für Kinder? Kader Loth gegen die Politik!Jetzt kostenlos streamen
Total Reality Live
Folge 18: Zu alt für Kinder? Kader Loth gegen die Politik!
Kader Loth über Kinderwunsch, Jens Spahn & die Wahrheit über Walentina Doronina In dieser hoch-emotionalen und brisanten Folge von „Total Reality Live“ begrüßen die Hosts Yvonne Mouhlen und Maurice Gajda eine echte Ikone der deutschen Unterhaltungsbranche: Kader Loth! Die Reality-TV-Legende nimmt im Videopodcast kein Blatt vor den Mund und teilt zutiefst persönliche sowie gesellschaftspolitisch relevante Einblicke. Außerdem beziehen Yvonne und Maurice ein klares Statement zu den jüngsten Schlagzeilen rund um Walentina Doronina. Die Highlights dieser Folge im Überblick: Kader Loth exklusiv über den unerfüllten Kinderwunsch: Nach einem medizinischen Eingriff kann Kader Loth keine eigenen Kinder mehr bekommen. Sie spricht offen und berührend über ihre emotionale Reise, den schmerzhaften Abschied vom Mami-Traum und den Umgang mit gesellschaftlichem Druck. Kritik an CDU-Politiker Jens Spahn: Kader Loth äußert scharfe Kritik an der wahrgenommenen Doppelmoral in der Politik. Sie diskutiert, wie Jens Spahn sich öffentlich gegen die Leihmutterschaft in Deutschland ausspricht, während er privat in den USA den Weg über eine Leihmutter wählte. Wandel im Reality-TV & Jagd nach Sendezeit: Wie hat sich die Trash-TV-Landschaft verändert? Kader reflektiert die Entwicklung des Genres und spricht darüber, wie manche Newcomer heutzutage grenzenlos für Aufmerksamkeit und Sendezeit kämpfen. Statement zu Walentina Doronina: Maurice Gajda und Yvonne Mouhlen stellen klar, was hinter dem angeblichen „sozialen Experiment“ von Walentina Doronina steckt. Sie erklären transparent, warum ein zurückliegendes Interview in der Show auf falschen Tatsachen beruhte und beziehen Stellung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick