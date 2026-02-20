Trio mit vier Fäusten
Folge 1: Unheilvoller Besuch
45 Min.Ab 6
Auf das "Trio mit vier Fäusten" kommt ein Auftrag zu, der es in sich hat: Die Detektive sollen auf die Millionärstöchter Marion, Portland und Heather während deren Ferien aufpassen - und die drei Mädchen sind außerordentlich unternehmungslustig. Wirklich gefährlich wird es, als sich Entführer an die Fersen der Mädchen heften. Merkwürdigerweise sind die Verbrecher den Detektiven immer einen Schritt voraus. Schließlich gelingt es den Gangstern, Marion und Portland zu entführen.
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH