Trio mit vier Fäusten
Folge 19: Vermeintlicher Feind
46 Min.Ab 12
Trio mit vier Fäusten - das sind die beiden durchtrainierten Privatdetektive Cody Allen und Nick Ryder, die sich vor allem durch ihre "Schlagfertigkeit" auszeichnen. Ihnen zur Seite steht ihr Freund Murray Bozinsky - ein echtes Computer-Genie, das sich mühelos in alle Systeme einschalten kann. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt, und selbst die kniffligsten Fälle werden mit Charme, Fäusten und Grips gelöst.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH