Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Vermeintlicher Feind

OneGateStaffel 2Folge 19
Vermeintlicher Feind

Vermeintlicher FeindJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 19: Vermeintlicher Feind

46 Min.Ab 12

Trio mit vier Fäusten - das sind die beiden durchtrainierten Privatdetektive Cody Allen und Nick Ryder, die sich vor allem durch ihre "Schlagfertigkeit" auszeichnen. Ihnen zur Seite steht ihr Freund Murray Bozinsky - ein echtes Computer-Genie, das sich mühelos in alle Systeme einschalten kann. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt, und selbst die kniffligsten Fälle werden mit Charme, Fäusten und Grips gelöst.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen